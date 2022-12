Campania, De Luca: “Pochi medici, Pronto Soccorso a rischio stop”

(Adnkronos) – “C’è una situazione drammatica nei pronto soccorso, non c’è personale”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook. “Noi dovremmo prendere misure straordinarie, o di riduzione dei pronto soccorso marginali se vogliamo tenere aperti i pronto soccorsi principali, o di impiego negli ospedali anche dei giovani medici appena laureati, impegnati nelle scuole di specializzazione”.

“Non abbiamo medici – ha spiegato – quindi dobbiamo impegnare i giovani medici dopo il primo anno di specializzazione, ovviamente retribuendoli per un lavoro ospedaliero e non per un lavoro di specializzando. Non vedo altre possibilità se non queste, nell’immediato”.