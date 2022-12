Calciomercato, Ronaldo nega l’accordo con l’Al Nass: “Non è vero”

(Adnkronos) – C’è ancora incertezza sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo ‘Marca’, quotidiano sportivo spagnolo, il portoghese avrebbe accettato l’offerta dell’Al Nassr e sarebbe pronto ad indossare questa nuova maglia a partire dal primo gennaio. CR7 però, passando in zona mista dopo il match vinto dal suo Portogallo contro la Svizzera negli ottavi di finale dei mondiali di Qatar 2022, ha risposto in maniera frettolosa alle domande sul suo prossimo futuro in Arabia Saudita all’Al Nassr: “Non è vero”, ha detto, continuando a camminare senza fermarsi, il 5 volte pallone d’oro, la cui priorità al momento sarebbe quella di continuare a giocare in qualche top club europeo.