Buongiorno Benessere: la puntata del 3 dicembre

Influenza, alluce valgo, calcoli renali: consigli su come affrontare questi malanni e disturbi a “Buongiorno Benessere”, in onda sabato 3 dicembre alle 10.30 su Rai 1.

Ospiti e anticipazioni di Buongiorno Benessere

Il primo spazio sarà dedicato agli ultimi aggiornamenti sul Covid e sull’influenza: ne parleremo con il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica delle Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, e con il professor Carlo Selmi, responsabile dell’unità operativa Reumatologia e Immunologia all’Humanitas di Milano. Seguirà il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr. Non mancherà poi l’appuntamento con la rubrica “Primo Soccorso”, che cercherà di offrire uggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni: ospite in studio il dottor Fulvio Palombini, presidente dell’Associazione Italiana Shiatsu.

A seguire il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, parlerà delle principali cause dell’alluce valgo. A questo spazio seguirà la pagina medica dedicata all’approfondimento con un focus sui calcoli renali: ospiti in studio il professor Franco Gaboardi, direttore dell’Unita’ di Urologia Irccs San Raffaele di Milano, il professor Mariano Feccia, direttore del Centro Regionale Trapianti Lazio, e il professor Samir Sukkar, direttore responsabile U.O. Dietetica e nutrizione del Policlinico San Martino di Genova. In conclusione, il consueto spazio dedicato alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello.