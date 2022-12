Buongiorno Benessere: la puntata del 10 dicembre

Sono gli aggiornamenti sul Covid raccontati dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo all’Università Statale di Milano, ad aprire il nuovo appuntamento con “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone, in onda sabato 10 dicembre alle 10.30 su Rai 1.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Buongiorno Benessere

Giovanni Galluccio, professore a contratto Scuola di Specializzazione in Malattie Respiratorie Universita’ di Roma La Sapienza e professore a contratto del Master di Pneumologia Interventistica, Universita’ di Firenze spiega, invece, come distinguere una bronchite da una polmonite. Segue il consueto esperimento pratico condotto dal professor Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr. Nella rubrica “Primo Soccorso” si propongono suggerimenti per risolvere le emergenze sanitarie più comuni, mentre la dottoressa Fiorella Donati dà consigli utili sui corretti stili di vita da adottare per restare a lungo in buona salute e prevenire l’invecchiamento cutaneo.

Per la pagina dedicata all’approfondimento, obiettivo sugli zuccheri nascosti nei cibi con il professor Giorgio Calabrese, nutrizionista, con il professor Nicola Marco Sforza, presidente della Società Italiana Parodontologia e Implantologia, e con la professoressa Raffaella Buzzetti, ordinario di Endocrinologia alla Sapienza di Roma. In conclusione, il consueto spazio dedicato alle ricette della salute con lo chef Alessandro Circiello.