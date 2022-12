Bioedilizia: alla scoperta delle case in legno di Caleba

(Adnkronos) –

Grisignano di Zocco (VI), 20 dicembre 2022 – Le case in legno sono una scelta sempre più sostenuta dagli italiani, i quali ne apprezzano la natura sostenibile, i costi contenuti, le numerose opportunità di personalizzazione e la sinergia con l’ambiente naturale circostante.

Le innovazioni tecnologiche, l’isolamento termico garantito e incrementato dall’eventuale coibentazione, nonché l’utilizzo di materiali di alta qualità da parte delle migliori aziende costruttrici nell’ambito dell’edilizia ha determinato che queste abitazioni potessero essere abitate non solamente durante i mesi più caldi, bensì tutto l’anno, in ogni situazione atmosferica.

Tra le realtà leader in Italia nella progettazione e realizzazione di case in legno spicca Caleba, azienda di grande esperienza nel settore che propone un’ampia gamma di soluzioni, acquistabili direttamente online, con l’obiettivo di soddisfare qualsiasi genere di necessità e preferenza estetica.



Il sistema costruttivo utilizzato da Caleba è quello blockhouse e gli edifici si caratterizzano per essere moderni, versatili e completamente ecosostenibili. Gli utenti, oltre che all’alto standard qualitativo dei materiali utilizzati, apprezzano la possibilità di poter configurare in modo autonomo la propria casa lignea, inserendo o rimuovendo una serie di elementi aggiuntivi.

Il metodo costruttivo utilizzato da Caleba

Caleba utilizza il metodo costruttivo blockhouse perché permette di ottenere case stabili e sicure dal punto di vista strutturale senza rinunciare alla versatilità.

La tecnica blockhouse è conosciuta e utilizzata da diverso tempo, in particolare nelle regioni del Nord Europa e nell’arco alpino, dove il legno era il materiale costruttivo principale. Esso assicura un ottimo livello di protezione antisismica, inoltre, i giunti naturali utilizzati negli angoli degli edifici e le pareti portanti si caratterizzano per essere particolarmente resistenti alle sollecitazioni causate dai terremoti.

Il legno di cui si serve Caleba per costruire i propri fabbricati è in possesso delle principali certificazioni europee, inoltre i tronchi di abete bianco nordico utilizzati per le case non vengono trattati con procedimenti chimici invadenti o che potrebbero essere pericolosi per l’ambiente: l’obiettivo di Caleba, infatti, è quello di rendere l’ambiente domestico il più naturale ed ecosostenibile possibile, in un’ottica di rispetto per il pianeta.

Case in legno: perché affidarsi a Caleba per la costruzione

Caleba si occupa di ideare e realizzare case in legno per tutti coloro che desiderano vivere in un ambiente domestico il quanto più possibile naturale.



I progettisti dell’azienda sono in grado di studiare attentamente le esigenze degli utenti adattando le proposte a quelli che sono i bisogni reali delle persone. L’attenzione all’aspetto estetico, che non passa mai in secondo piano, si coniuga efficacemente con la praticità d’uso, in modo da offrire il giusto livello di comfort e di abitabilità interna.

Inoltre, è bene sottolineare che le case in legno di Caleba si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità-prezzo, dato dal fatto che, non essendovi passaggi intermedi tra il produttore e il consumatore, è possibile mantenere i costi bassi.

Un vantaggio ulteriore, poi, è costituito dalla presenza di un esperto ufficio tecnico a disposizione dell’utente, in grado di guidare e consigliare verso quelle che sono le caratteristiche costruttive fondamentali. Ciò rende i prodotti Caleba flessibili e versatili, adatti per essere utilizzati tanto come prima casa quanto come abitazione secondaria.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://caleba.it/



Grisignano di Zocco (Vicenza)

