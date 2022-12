Assicurazioni: ecco come proteggersi in un mercato sempre più digitale

(Adnkronos) – Agli italiani piace sempre di più il mercato delle polizze online, ma le truffe sono dietro l’angolo. Assaperlo.com sigla una partnership con la Casa del Consumatore per aiutare i clienti nelle controversie sugli acquisti

Roma, 21 dicembre 2022 – L’assicurazione è sempre più digitale e ciò piace molto agli italiani. Chi di noi non ha mai fatto un preventivo online per la polizza della propria auto oppure utilizzato uno dei tanti comparatori presenti sul web per acquistare l’assicurazione più conveniente?

Grazie alla tecnologia e anche alla spinta della pandemia da Covid-19, nel nostro Paese è cresciuta la voglia dell’acquisto online e di riflesso è aumentata anche l’offerta di polizze sul web. A dimostrarlo anche l’ultima ricerca condotta da EY e Italian Insurtech Association (IIA) “L’assicurazione del Futuro e i Modelli Abilitanti” che sottolinea proprio come stia maturando, in modo crescente, una maggiore consapevolezza del consumatore finale verso la ricerca, sempre più online, di assicurazioni che coprano i più differenti ambiti delle esigenze della vita quotidiana e non soltanto quelli in cui l’assicurazione è obbligatoria per legge. Il consumatore, insomma, vuole e vorrà sempre di più un’assicurazione chiara, semplice e trasparente, digitale e customizzata per le esigenze del singolo. E il web è e sarà, l’ambito nel quale si acquisteranno sempre di più le polizze di qualsiasi tipo.

Se da un lato, dunque, Internet abbatte i costi dell’intermediazione e permette di acquistare degli ottimi prodotti assicurativi a condizioni economiche più competitive e vantaggiose, dall’altro lato è necessario fare sempre più attenzione: la truffa è dietro l’angolo.

Il web è, infatti, pieno zeppo di fantomatici annunci di compagnie o intermediari assicurativi improvvisati o addirittura fantasma, che vendono in realtà polizze truffa.

A parlare sono i numeri.

Dall’inizio del 2022, l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ha segnalato ben 108 siti falsi, di cui 39 nei soli mesi di luglio, agosto e settembre. Oltre il 60% dei siti individuati è già stato neutralizzato. Il fenomeno, noto anche come ghost broking, è in flessione rispetto agli ultimi due anni, ma resta sempre di dimensioni importanti.

Saper riconoscere i rischi così da evitare le truffe e per proteggersi dagli inganni è, dunque, importante, e molto spesso basta applicare alcuni semplici accorgimenti per non cadere in trappola.

Innanzitutto, bisogna stare attenti a non farsi attrarre da un’offerta super vantaggiosa, soprattutto se poi diffusa tramite canali sociali o app di messaggistica (es. whatsApp) o sistemi informatici non convenzionali.

Quando l’offerta assicurativa è pubblicata da un sito web, sarà meglio controllarlo accuratamente per capire chi è che sta vendendo e verificare se sono riportate le informazioni di base come l’indirizzo, il recapito telefonico, la posta elettronica (meglio se PEC) e il numero e la data di iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi.

Molto spesso, inoltre, i truffatori si nascondono dietro nomi che richiamano quelli di compagnie assicurative realmente esistenti, spesso note, in modo da confondere e raggirare gli interlocutori.

Anche per questo l’Ivass ha messo a disposizione per il consumatore finale nel suo portale l’elenco completo delle imprese assicurative italiane ed estere ammesse ad operare nel nostro Paese e la lista dei siti web di intermediazione assicurativa considerati irregolari, costantemente aggiornata.

Tutto questo, però, può non bastare. Ecco perché Assaperlo.com, il progetto digitale del broker assicurativo Assigeco che abbina online assicurazioni e servizi, per tutelare al massimo la propria clientela ha stretto una partnership con la Casa del Consumatore, nota associazione nazionale di consumatori riconosciuta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e membro di membro di Beuc e Rete Consumatori Italia, che dal 2000 con i suoi consulenti e sportellisti, aiuta e difende migliaia di consumatori nei loro acquisti.

Assaperlo.com darà l’opportunità a tutti coloro che acquistano dal portale di aderire gratuitamente all’associazione di consumatori: il tesseramento, i cui costi saranno a carico di Assaperlo, comprende l’erogazione di una prima consulenza gratuita, per questioni di rapida soluzione, sia presso gli sportelli di Casa del Consumatore in tutta Italia, che online o telefonicamente.

Il cliente di Assaperlo.com che necessitasse di un’assistenza e consulenza più complessa, potrà optare per un tesseramento servizi a Casa del Consumatore, con uno sconto riservato del 20%.

Inoltre i Clienti di Assaperlo.com iscritti a Casa del Consumatore, in caso di reclami al portale non risolti, avranno anche la possibilità di chiedere l’intervento di Casa del Consumatore che, esaminato il reclamo, potrà proporre una soluzione conciliativa, vincolante solo se accettata da Assaperlo.com e dal consumatore.

“Da oltre 40 anni come Assigeco siamo riconosciuti nel mercato assicurativo come un punto di riferimento importante per la tutela dei professionisti; attraverso l’apertura del canale online Assaperlo.com e l’orientamento anche verso il consumatore finale, come azienda siamo andati a ricercare sin da subito una soluzione che potesse garantire la massima trasparenza online di tutti i nostri processi di acquisto per una completa tutela dei clienti, che vediamo si stanno sempre più affidando ai servizi che proponiamo”, sottolinea Osvaldo Rosa, Managing Director di Assigeco.

“Siamo soddisfatti della partnership con la Casa del Consumatore: per noi di Assigeco, l’ascolto delle esigenze e la tutela dei diritti dei nostri clienti, anche in un momento storico in cui le modalità distributive dei prodotti assicurativi sta cambiando, è e resterà sempre il nostro principale driver strategico”, conclude Osvaldo Rosa.

“Apprezzo molto che un’impresa, sicuramente uno dei primi casi in Italia, abbia deciso di promuovere il libero associazionismo consumeristico, accettando il confronto con un’associazione di consumatori anche in caso di reclami della propria clientela. Spero che quest’iniziativa abbia successo perché si tratta di un comportamento virtuoso, sicuramente da incoraggiare”, dichiara Giovanni Ferrari, Presidente nazionale di Casa del Consumatore.

