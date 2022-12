Assalto al Congresso Usa, cosa rischia Trump se viene incriminato

(Adnkronos) – “Se le prove sono come le abbiamo presentate, sono convinto che il dipartimento di Giustizia incriminerà l’ex presidente Trump. Nessuno, compreso un ex presidente, è al di sopra della legge”. Così il presidente della commissione della Camera sull’assalto al Congresso Usa, Bennie Thompson, ha espresso la sua convinzione che la magistratura federale accoglierà la raccomandazione della commissione di incriminare Donald Trump per l’assalto al Congresso.

E’ la prima volta che viene raccomandata l’incriminazione penale di un ex presidente degli Stati Uniti. Se Trump dovesse essere veramente incriminato per le 4 accuse che gli vengono contestate dalla commissione – aver aiutato e incitato un’insurrezione, complotto per frodare il governo federale, dichiarazioni false al governo federale, e intralcio a processo governativo – rischierebbe, se condannato, fino a 25 anni di prigione.

La condanna per incitamento all’insurrezione, che prevede fino a 10 anni di prigione, comporterebbe anche l’interdizione da ogni pubblico ufficio. Donald Trump si è ricandidato alla Casa Bianca il mese scorso.