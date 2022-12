Arm annuncia la nomina di Paul E. Jacobs e Rosemary Schooler al suo CdA

CAMBRIDGE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Arm ha annunciato oggi la nomina dei nuovi membri del CdA, il Dott. Paul E. Jacobs, presidente e CEO di XCOM Labs ed ex-CEO e presidente esecutivo di Qualcomm Inc., e Rosemary Schooler, già vicepresidente aziendale e general manager di Data Center e AI Sales per Intel. Entrambi portano ad Arm una notevole esperienza in aziende pubbliche dallo sviluppo tecnologico alla strategia aziendale e corporate governance mentre la società continua a prepararsi alla quotazione in borsa.

“ Le conoscenze uniche e la profonda esperienza che Paul e Rosemary portano all’azienda ci aiuteranno ad ampliare e diversificare il nostro CdA mentre forniamo enorme valore ad Arm in un momento così importante nel nostro percorso”, ha dichiarato Rene Haas, CEO di Arm.

Haas ha aggiunto, “ Paul ha una straordinaria esperienza nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia e nella guida di Qualcomm in un’eccezionale fase di crescita, mentre Rosemary ha dimostrato superiori capacità di leadership, di definizione ed esecuzione di priorità strategiche, guidando l’innovazione e coltivando le relazioni con i clienti in una gamma di aziende Intel durante la sua lunga carriera in azienda. Non vedo l’ora di lavorare a fianco di Paul e Rosemary, mentre rafforziamo la nostra posizione di leadership nell’ecosistema dei semiconduttori e ci prepariamo ai mercati pubblici”.

“ Lavoro con Arm dalle origini degli smartphone e di internet con connessione wireless”, ha aggiunto Paul E. Jacobs. “ Con il progressivo dilagare dell’informatica si creano nuove opportunità di sviluppo della posizione leader sul mercato di Arm. Sono entusiasta di entrare nel CdA di Arm e collaborare con il team di portata mondiale dell’azienda per aiutare a guidare le future rivoluzioni tecnologiche”.

“ Arm è posizionata per essere un leader nei settori dei semiconduttori e del computing”, ha commentato Rosemary Schooler. “ Lavorare con i clienti per risolvere le loro sfide tecnologiche più complesse è l’obiettivo della mia carriera da sempre. Sono entusiasta di entrare in Arm e non vedo l’ora di aiutare la società ad ampliare la sua impronta informatica connessa in tutto il mondo”.

Informazioni su Paul E. Jacobs

Il Dott. Paul E. Jacobs, Ph.D. è il presidente e CEO di XCOM Labs, che ha fondato nel 2018 per sviluppare tecnologie e applicazioni wireless ad alte prestazioni. Prima di XCOM, il Dott. Jacobs ha ricoperto il ruolo di CEO e presidente esecutivo di Qualcomm Inc., dove ha avviato gli sforzi della società per sviluppare e commercializzare innovazioni tecnologiche mobili fondamentali che hanno dato impulso alle rivoluzioni di internet wireless e degli smartphone. Durante il suo mandato di CEO, i ricavi di Qualcomm sono quadruplicati, mentre è raddoppiata la capitalizzazione di mercato. Il Dott. Jacobs è un inventore prolifico con al suo attivo 80 brevetti statunitensi rilasciati o in corso di registrazione nel settore della tecnologia e dei dispositivi wireless.

Il Dott. Jacobs attualmente ricopre l’incarico di direttore di Dropbox, Inc. e di FIRST. Ha ottenuto una laurea in Ingegneria elettronica e Informatica, un master in Ingegneria elettrica e un dottorato in Ingegneria elettrica e Informatica dall’Università di Berkeley. Fondatore del Jacobs Institute for Design Innovation di Berkely, il Dott. Jacobs è un membro della National Academy of Engineering e un Fellow della American Academy of Arts and Sciences.

Informazioni su Rosemary Schooler

Rosemary Schooler è una leader comprovata con oltre 30 anni di esperienza nel settore della tecnologia globale. Recentemente è stata vicepresidente aziendale e general manager di Data Center e AI Sales per Intel Corporation. Durante i 33 anni della sua carriera in Intel, Schooler ha gestito e supervisionato strategia commerciale e aziendale per la divisione IoT dell’azienda. Ha inoltre ricoperto gli incarichi di vicepresidente e general manager in diverse iniziative startup di Intel nelle divisioni integrati/IoT, networking e archiviazione, compresi PnL, architettura, sviluppo dei prodotti e sforzi per il successo dei clienti. Nel suo ruolo di networking, Schooler ha guidato le iniziative di trasformazione del settore, compresa la Network Function Virtualization (NFV) e tecnologie quali il Data Plane Development Kit (DPDK).

Rosemary Schooler ha sostenuto l’impegno del settore, tra cui ATIS e TIA, oltre a enti no-profit, come il National Center for Women in Technology (NCWIT). In precedenza, è stata direttore indipendente per Cloudera e attualmente è membro del CdA per Zurn Water Solutions. Schooler ha ottenuto una laurea in scienza delle ceramiche e ingegneria dalla Penn State University.

Informazioni su Arm

La tecnologia Arm sta definendo il futuro del computing. Le nostre piattaforme software e di progettazione di processori efficienti dal punto di vista dei consumi energetici hanno reso possibile il computing avanzato in oltre 240 miliardi di chip e le nostre tecnologie formano la base sicura di vari prodotti, dai sensori agli smartphone e ai supercomputer. Insieme a oltre 1.000 partner tecnologici, stiamo facendo sì che l’intelligenza artificiale funzioni dovunque e riguardo alla cybersecurity stiamo gettando le basi per l’attendibilità nel mondo digitale – dai chip al cloud. Il futuro viene creato con la sua base in Arm.

