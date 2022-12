arena debutta a Melbourne con un’edizione limitata Calypso Bay di costumi da gara

(Adnkronos) – TOLENTINO, Italia, 13 dicembre 2022 /PRNewswire/ — arena è lieta di annunciare il lancio di Calypso Bay, un’edizione limitata di costumi da gara della linea di punta Powerskin Carbon. Ispirata ai colori e ai motivi dei coralli e delle acque cristalline della Grande Barriera Corallina australiana, la collezione viene lanciata in concomitanza con la sedicesima edizione dei Campionati Mondiali FINA di vasca corta, che si terranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre 2022. In occasione del lancio della nuova collezione, arena farà anche una donazione alla Great Barrier Reef Foundation, che si impegna a preservare il tesoro naturale dell’Australia.

La collezione presenta i costumi da gara Powerskin Carbon Core FX, Carbon Glide e Carbon Air2 in una nuova colorazione in edizione limitata che celebra la biodiversità marina e richiama l’attenzione sull’importanza di garantire la salute dei nostri oceani. La Grande Barriera Corallina è l’emblema della necessità di concentrarsi sui problemi ambientali che affliggono gli oceani del mondo, e onorarla attraverso l’edizione limitata Calypso Bay riflette il crescente impegno dell’azienda a essere responsabile e sostenibile nei suoi processi produttivi. Ora che si avvicina il suo 50° anniversario nell’industria del nuoto, arena continua a rafforzare il suo legame con la natura, e in particolare con l’acqua, che fa parte del DNA dell’azienda fin dalla sua nascita nel 1973.

I tre costumi da competizione della collezione sono disponibili in due varianti colore ispirate all’oceano e saranno presentate ai Campionati Mondiali di vasca corta dai membri dell’Elite Team di arena.

“Mi piace il colore”, ha dichiarato Florent Manaudou, campione olimpico francese nel 2012, che gareggerà nei 50 metri stile libero e farfalla a Melbourne. “Mi ricorda il vero colore del mare e non quello della piscina a cui siamo abituati. Il rosa è il corallo. Vivendo ora ad Antibes e in precedenza a Marsiglia, il mare ha un posto speciale nel mio cuore”.

“Amo il colore, quando ho fatto il servizio fotografico era uno dei miei design preferiti”, ha detto il campione olimpico sudafricano del 2012, Chad Le Clos, il cui biglietto da visita a Melbourne comprende tutti e tre gli eventi della farfalla. “Emana un’atmosfera estiva, perfetta per dare il via ai Campionati Mondiali in Australia”.

Anche l’americana Natalie Hinds, medaglia di bronzo in staffetta alle Olimpiadi di Tokyo e attuale campionessa nazionale dei 100 metri stile libero, è entusiasta della nuova collezione: “Il mio colore preferito è la versione bianca, con i contorni blu! Questo bianco è doppiamente foderato, quindi non è trasparente, e mi piace anche il modo in cui fa risaltare la mia pelle quando lo indosso”. Natalie nuoterà i 100 metri stile libero a Melbourne.

Costumi da gara Calypso Bay

La nuova collezione sarà disponibile nei tre costumi di punta della gamma Powerskin di arena: Carbon Glide, Carbon Core FX e Carbon Air2.

Il Carbon Glide è il costume da gara più avanzato e sofisticato di arena, che offre al nuotatore una grande sensazione di scivolo e velocità. Il tessuto ultraleggero Hydroglide e la microgabbia in carbonio si combinano per offrire maggiore potenza e stabilità nella bracciata, con una durata, una flessibilità e un’efficienza ottimali.

Il costume da competizione più compressivo della gamma Powerskin, il Carbon Core FX è il costume da gara preferito dai velocisti, in quanto offre una potente sensazione di stabilità nei movimenti ed un eccezionale sostegno del core. La struttura Twin Taping sul retro delle gambe aiuta a mantenere una posizione alta del corpo, anche quando si è affaticati.

Realizzato in un unico pezzo di tessuto, il Carbon-Air2 è estremamente confortevole e sembra una seconda pelle. Le bande orizzontali in carbonio offrono leggerezza, compressione e bassa resistenza aerodinamica, mentre i 3 pannelli separati sulla fodera interna garantiscono una maggiore libertà di movimento con un peso ridotto.

Disponibile dal 13 dicembre 2022

I costumi da gara Calypso Bay Limited Edition saranno disponibili su arenasport.com dal 13 dicembre 2022, ai seguenti prezzi:

Il ricavato di Calypso Bay a sostegno di Great Barrier Reef Foundation

Con il lancio della collezione Calypso, arena farà una donazione per sostenere la Great Barrier Reef Foundation nel suo tentativo di salvare la barriera corallina piantando dei coralli. La missione della Fondazione è chiara ed urgente: “Il nostro pianeta ha bisogno di oceani sani per sopravvivere e oceani sani hanno bisogno di barriere coralline sane. I nostri oceani forniscono il 50% dell’ossigeno mondiale, le loro barriere coralline sostengono il 25% di tutta la vita marina e gli ecosistemi costieri di carbonio blu immagazzinano anidride carbonica 30-50 volte più velocemente delle foreste pluviali. Tuttavia, i coralli sono una delle specie più vulnerabili del pianeta a causa dell’aumento della temperatura dell’acqua e il futuro della Grande Barriera Corallina è in bilico, quindi è necessario agire subito. La Great Barrier Reef Foundation è in prima linea nelle iniziative per dare alla barriera corallina ogni possibilità di sopravvivenza, per aiutarla a reagire piantando coralli nelle aree prioritarie della barriera che hanno subito danni”.

arena invita tutti i nuotatori del mondo a dare un contributo alla Great Barrier Reef Foundation per salvarla e preservarla per le generazioni future. La vostra donazione aiuterà la Fondazione a piantare piante di corallo. Per donare, andare al seguente link: https://give.barrierreef.org/donate/plantcoral



