ZTE guida la trasformazione digitale al 5G Summit and User Congress 2022

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), leader mondiale nella fornitura di soluzioni informatiche e tecnologiche della comunicazione, ha dato il via oggi al 5G Summit and User Congress 2022 sul Lago Maggiore, a Stresa, in Italia.

ZTE terrà il 5G Summit and User Congress sul tema “Ispirare la trasformazione digitale” dall’8 al 9 novembre 2022. All’evento parteciperanno diversi opinion leader, partner di settore, analisti esperti di GSMA, Intel, CCS, IGF, 3GPP e Global Data, operatori di alto livello e molte altre realtà che condivideranno le loro esperienze. All’evento, della durata di due giorni, sono stati invitati oltre 300 partecipanti da più di 70 diverse aziende, mentre più di 50 ospiti parleranno di casi d’uso del 5G, ecosistemi di successo, trasformazione digitale, B5G e temi legati all’ecosostenibilità.

“In futuro, il mondo digitale e il mondo reale interagiranno tra loro su scala più ampia, annullando lo spazio dimensionale ed evolvendosi gradualmente in una nuova era di piena connettività senza interruzioni”, ha sottolineato Xiao Ming, vicepresidente senior di ZTE. “Ogni passo che compiamo oggi è volto a misurare fedelmente e concretamente il mondo reale e ad aprire e ricostruire i nuovi confini del mondo virtuale”.

La trasformazione digitale non si limita più a una semplice innovazione, ma è diventata una connessione intelligente di diversi servizi e segmenti verticali.

“Una delle missioni chiave del 5G nei prossimi anni è quella di favorire la trasformazione digitale in tutti i settori. Lo scorso anno il 5G si è espanso sul piano commerciale in ambito verticale, già esplorando le economie di scala”, ha dichiarato John Hoffman, CEO di GSMA Ltd. “Tuttavia, per conseguire economie di scala, è necessario che i comparti industriali esplorino diverse casistiche applicative per passare da una tecnologia opzionale a una tecnologia indispensabile”.

“Se vogliamo rafforzare gli scambi commerciali e creare un senso di comunità più solido, oltre a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno. Gli operatori mobili svolgono un ruolo fondamentale nell’ecosistema dell’innovazione tecnologica. Gli operatori di settore hanno la possibilità di mitigare le sfide legate alla commercializzazione fornendo una piattaforma, assistenza alla clientela e le risorse per promuovere l’innovazione mobile”, ha sottolineato Lara Dewar, CMO di GSMA Ltd.

Con alla base tutti i casi applicativi e le innovative tecnologie di connessione, ZTE ha introdotto la digitalizzazione intelligente in tutti gli aspetti della vita, come il settore manifatturiero, portuale, medico, domestico, ecc. e sta inoltre fornendo efficientemente le tecnologie di base per supportare la trasformazione digitale dei comparti industriali e della società. I modelli di business, le tecnologie e le esigenze dei clienti cambiano a un ritmo frenetico. Pertanto, un ecosistema collaborativo permette al settore delle telecomunicazioni non solo di sopravvivere, ma anche di prosperare in un’epoca così impegnativa. Durante l’evento, ZTE presenterà ulteriormente le sue tecnologie e soluzioni all’avanguardia e lancerà il whitepaper sulla tecnologia B5G in collaborazione con GSMA.

La dimostrazione di un caso verticale di successo non solo mette in luce la realtà dell’era 5G, ma dimostra anche come il comparto industriale possa monetizzare tali applicazioni e implementarle su larga scala. Gli esperti e i leader di ZTE illustreranno inoltre il successo della rete in diverse zone del mondo. Il lancio di Mini 5GC dimostra che i prodotti ZTE sono i primi sul mercato ad essere già stati adottati dagli operatori.

Guardando al futuro e con l’impegno di rispettare la propria visione e missione aziendale, ovvero “abilitare la connettività e la fiducia ovunque” e “connettere il mondo grazie a un’innovazione continua per un futuro migliore”, ZTE darà ulteriore impulso alla trasformazione digitale.

