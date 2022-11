Work Secure è tra i “I campioni della crescita”: la ricerca ITQF che ha selezionato le 800 aziende-motore della ripresa

(Adnkronos) –

Milano, 23 novembre 2022. eCommerce specializzato in antinfortunistica e prodotti per la sicurezza sul lavoro, Work Secure conquista uno spazio tra le PMI che interpretano un’eccellenza nel panorama nazionale. Lo store digitale figura infatti tra “I campioni della crescita”, la ricerca firmata dal prestigioso Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che ha individuato 800 aziende-motore della ripresa nel nostro panorama nazionale.

In particolare, lo studio ha preso in esame la crescita media annua nel triennio 2018-2021. Worksecure prede parte a una classifica di aziende leader del made in Italy, visto che come requisito per l’accesso troviamo un tasso di crescita media annua superiore al 11,3%. Il riscontro lo troviamo nel fatturato globale delle “magnifiche 800”: nel 2021 è stata toccata quota 18,9 miliardi, che corrispondono a una crescita del 111% nel raffronto con il 2018.

È un riconoscimento che attesta quindi il valore delle prestazioni imprenditoriali di Work Secure, che insieme all’eCommerce di antinfortunistica e prodotti sicurezza sul lavoro dispone di due Punti Vendita fisici: a Gualdo Cattaneo e a Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia. La selezione a cui è stato sottoposto ha interessato una long list di 50.000 aziende.

Si tratta inoltre di una nuova conferma delle qualità di un’offerta di cui fa parte l’abbigliamento da lavoro in ogni sua declinazione: dalle scarpe antinfortunistiche all’abbigliamento antitaglio forestale, passando per DPI per rischio elettrico, dispositivi anticaduta e molto altro ancora.

Il catalogo annovera infatti oltre 300 produttori, quali ad esempio Cofra, Delta Plus, DPI Sekur, DuPont, Guide Gloves, Lewer, Livith, MSA Safety, Ottotecnica, Payper Workwear, Petzl, Portwest, Protos, solo per citarne alcuni. Su www.worksecure.it sono acquistabili oltre 10.000 articoli di antinfortunistica in pronta consegna, abbinati a un sorprendente rapporto qualità-prezzo.

Una convenienza che viene ulteriormente valorizzata dalle spese di spedizione in Italia sempre gratuite e le tante promozioni che segnano il calendario dell’eCommerce. L’impegno professionale passa anche dalla celerità delle spedizioni: gli ordini eseguiti entro le ore 12 partono in giornata con corriere espresso.

In caso di richieste di supporto, il cliente approfitta di un servizio di customer care composto da un personale tecnico capace di fornire l’assistenza desiderata: dal pre al post vendita. L’acquirente può contare inoltre sulla formula di reso gratuito.

Work Secure è un’azienda specializzata nelle ispezioni e nelle revisioni periodiche delle imbracature e dei dispositivi anticaduta di terza categoria. Non solo. È un centro autorizzato per la revisione, la riparazione e la taratura dei dispositivi rilevatori gas alert.



