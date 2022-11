Vorrei dirti che: la puntata del 6 novembre

La storia di Jean Jacques che vuole chiedere scusa a sua madre Maguy è al centro della puntata di “Vorrei dirti che”, in onda domenica 6 novembre alle 15.00 su Rai 2 e condotta da Elisa Isoardi.

La storia di Vorrei dirti che

Oggi Jean Jacques ha 39 anni, vive e lavora a Cecina (Livorno) come parrucchiere nel negozio con i suoi genitori, ha una moglie, due figli e coltiva la sua passione per la musica. Con la madre, originaria dei Caraibi e trasferitasi da Parigi in Italia per amore, il rapporto è cambiato più volte negli anni. Molti gli scontri e le incomprensioni. È per questo che ora vuole chiederle scusa per alcuni atteggiamenti che, solo a posteriori, ha capito essere sbagliati.