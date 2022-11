Vorrei dirti che: la puntata del 27 novembre

Elisa Isoardi questa settimana arriva a Carpenedolo, in provincia di Brescia, per una nuova puntata di “Vorrei dirti che”, in onda domenica 27 novembre, su Rai 2, alle 15.

La storia della puntata di Vorrei dirti che

In viaggio per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare, Elisa Isoardi incontrerà Lorenza, mamma di Damiano e Fabrizio. A Damiano, oggi diciannovenne, a quattro anni è stata diagnosticata una forma di leucemia e, da allora, insieme alla sua famiglia, e alla sua mamma in particolare, ha dovuto affrontare un percorso di cure, incontrando non poche difficoltà. Da qualche anno Damiano è guarito dalla leucemia, ma ha dovuto affrontare nuove sfide, e, per questo, Lorenza vuole ringraziarlo, perché crede che abbia dato più volte lui a lei – piuttosto che lei a lui – il coraggio di andare avanti e di affrontare le situazioni.