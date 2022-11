Vorrei dirti che: la puntata del 20 novembre

La storia di Giulia è al centro del nuovo appuntamento con “Vorrei dirti che”, il programma condotto da Elisa Isoardi, in onda domenica 20 novembre alle 15 su Rai 2.

Le anticipazioni della puntata

Elisa Isoardi è andata a Galbiate, in provincia di Lecco, per incontrare Giulia, una ragazza di 23 anni che vorrebbe chiedere scusa a sua madre Barbara, la persona che le è stata più vicina e che più ha sofferto durante il suo periodo di tossicodipendenza, dai 13 ai 16 anni.

Grazie a un percorso piscologico, alla vicinanza della sua famiglia, in primis della sua mamma, e alla scrittura di un libro autobiografico, Giulia si è disintossicata. E, anche per dimostrare a sua madre quanto forte sia il suo desiderio di redenzione, oggi porta avanti un percorso di prevenzione nelle scuole e si sta laureando in Scienze dell’educazione servizi di comunità.