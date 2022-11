Vorrei dirti che: la puntata del 13 novembre

“Vorrei dirti che” arriva in provincia di Caserta, a Vairano Patenora, per incontrare Ludovica, una ragazza di 21 anni che vuole ringraziare il fratello Claudio per averla supportata nei momenti più difficili della sua vita, come quando ha dovuto affrontare un intervento bariatrico.

La storia di Vorrei dirti che

Nella puntata in onda domenica 13 novembre alle 15 su Rai 2, Elisa Isoardi racconterà come Claudio, già prima che Ludovica prendesse questa decisione, le era stato sempre vicino, dimostrandosi disponibile ad aiutarla e a spronarla nel percorso di dimagrimento. Ma è stato al suo fianco anche in tanti altri momenti non facili, tanto che Ludovica lo definisce la sua “ancora di salvezza” e, per questo, vuole ringraziarlo.