Vivaio Moretti: ”A Bergamo il Natale è ‘green’ con le decorazioni floreali più originali”

Idee regalo, oggettistica e composizioni natalizie con fiori, piante e materiali naturali, il trend in un’ottica di sostenibilità



Bergamo, 29 novembre 2022. Le decorazioni natalizie con fiori, piante e materiali naturali sono il trend degli ultimi anni, sia per una questione di sostenibilità sia perché creano ambienti caldi e accoglienti diffondendo la magia unica di questa festività. Il Vivaio Floricoltura Moretti di Bergamo, per l’occasione, si trasforma in un ambiente magico e suggestivo, con un’esposizione natalizia ricca e variegata.

“Regali di Natale, decorazioni e addobbi natalizi per la casa e per l’ufficio, oggettistica natalizia per negozi: le preparazioni in tema natalizio sono momenti della tradizione che coinvolgono proprio tutti”, afferma Marco Moretti, titolare del Vivaio Moretti di Bergamo. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un ventaglio di proposte per ogni esigenza; oltre alle classiche piante natalizie, all’interno del Vivaio, è possibile trovare una selezione di candele profumate, prodotti intramontabili dalle linee e dalle fragranze sempre nuove e raffinate, ma anche accessori per l’albero di Natale ed idee regalo originali come i nostri cesti natalizi che, per l’occasione, proponiamo arricchiti con le nostre marmellate artigianali realizzate con frutti di bosco, lamponi, more, mirtilli, ribes e uva. Non solo, ci occupiamo della realizzazione e della personalizzazione di ghirlande e composizioni floreali, affiancando i nostri clienti nella scelta e nella realizzazione degli addobbi, studiato in base agli spazi e i colori di arredo degli ambienti”.

Il Vivaio Floricoltura Moretti è un’azienda della provincia di Bergamo che si occupa, da ben tre generazioni, della coltivazione di fiori in vaso e piante, offrendo ai propri clienti consulenza, progettazione, realizzazione e manutenzione per parchi e giardini. Lo staff vanta una pluriennale esperienza anche nel settore degli addobbi per eventi: centri tavola floreali, vasi e composizioni regalo per festività o ricorrenze.

“Oltre alla vasta gamma di piante e fiori, poniamo particolare attenzione nella scelta di materiali eco-friendly per realizzare a mano le nostre composizioni, che racchiudono tutta la cura per rendere la casa un ambiente intimo e confortevole, con un occhio sempre rivolto all’estetica”, sottolinea Moretti. “Tante idee originali, perfette sia per decorare la casa sia per impreziosire il luogo di lavoro. Dalle composizioni con le candele, ma anche segnaposti, ricche ghirlande e l’immancabile albero di Natale, che può essere scelto nella versione naturale o sintetica. La nostra fonte di ispirazione non può che essere la Natura, un mondo di bellezza e fantasia per decorare gli ambienti non solo a Natale ma anche durante il resto dell’anno, rendendo i bei momenti indimenticabili”.

