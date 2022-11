Verona, veterinaria muore schiacciata da una mucca

(Adnkronos) – Una veterinaria è morta schiacciata da una mucca durante una visita all’animale in un allevamento a Custoza, in provincia di Verona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Sommacampagna (Verona). Da una prima ricostruzione, la veterinaria, che aveva 25 anni, stava visitando la mucca quando l’animale si è improvvisamente imbizzarrito e l’ha schiacciata contro la ringhiera del box in cui si trovava. La 25enne è morta sul colpo.