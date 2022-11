Verissimo: le puntate del weekend (19 e 20 novembre) su Canale 5

Sabato 19 novembre alle ore 16.30 e domenica 20 novembre, alle ore 16.00, su Canale 5 doppio appuntamento con “Verissimo”.

Verissimo: ospiti e anticipazioni della puntata del Sabato

La sua storia ha commosso l’opinione pubblica, in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dal suo ex fidanzato: Gessica Notaro, negli anni è diventata un personaggio tv molto amato e sabato a Verissimo presenterà per la prima volta il futuro sposo Filippo Bologni.

Ospiti di Silvia Toffanin saranno, inoltre: l’attrice Simona Marchini, l’influencer Soleil Sorge e la ballerina e conduttrice tv Lorella Boccia.

Infine, si parlerà del caso scoppiato nel mondo della ginnastica ritmica femminile. In studio le ex farfalle azzurre Nina Corradini e Anna Basta, che hanno avuto la forza di raccontare la loro verità relativamente ai presunti abusi subiti quando si allenavano nella famosa Accademia di Desio.

Verissimo: gli ospiti di domenica

Nel 2014, suor Cristina è diventata famosissima in Italia e nel mondo dopo aver vinto il programma canoro “The Voice”: in esclusiva, a “Verissimo”, racconterà la sua nuova vita.

E ancora, ospiti del talk show di Canale 5: Lorella Cuccarini coach di canto ad “Amici”, Orietta Berti ed Elisabetta Gregoraci.

Inoltre, una grande sorpresa vedrà protagonisti Tiziano Ferro, Gerry Scotti e la stessa Silvia Toffanin.

Infine, a Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, presto sposi.