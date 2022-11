Usa-Cina, Biden: “Più forte a incontro con Xi dopo voto midterm”

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato al vertice Asean, in corso a Phnom Penh in Cambogia, di aver trascorso più tempo con il presidente cinese Xi Jinping che con qualsiasi altro leader mondiale, ma ha avvertito che ci sono limiti diplomatici. “Dobbiamo solo capire dove sono le linee rosse e quali sono le cose più importanti per ognuno di noi nei prossimi due anni”, ha detto Biden affermando di presentarsi all’incontro con il presidente cinese “più forte” dopo la vittoria alle elezioni di midterm Usa.

Ieri Biden aveva annunciato che gli Stati Uniti e gli stati membri dell’Asean eleveranno i loro legami diplomatici a un “partenariato strategico globale”. Biden dovrebbe anche tenere oggi un incontro trilaterale con il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol per discutere le questioni di sicurezza nell’Indo-Pacifico, nonché i programmi missilistici e nucleari della Corea del Nord.