Una corretta idratazione aiuta a prevenire i calcoli renali

(Adnkronos) – Il Professor Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, sottolinea l’importanza di bere acqua oligominerale con una moderata concentrazione di sali minerali e di assumere almeno due litri di acqua al giorno

Milano, 30 novembre 2022 – Uno dei sistemi di filtraggio più importanti del nostro organismo è rappresentato dai reni, che svolgono due funzioni principali: da una parte rimuovono le sostanze in eccesso, dall’altra trattengono gli elementi nutritivi di cui abbiamo bisogno. Per garantire il loro regolare funzionamento è necessario assumere quotidianamente il giusto quantitativo di acqua che permette di contrastare la formazione di calcoli renali, causati da una grossa concentrazione di sali – come calcio, acido urico e ossalato – presenti nelle urine, e che possono portare alla creazione di cristalli urinari.

“La velocità di cristallizzazione dei sali urinari e l’aggregazione dei cristalli, tra le principali cause delle coliche renali, possono essere ridotte in maniera significativa assumendo almeno due litri di acqua al giorno che contribuiscono alla diluizione dell’urina, al lavaggio delle vie urinarie, all’aumento del volume urinario e alla diluizione dei soluti.” – spiega il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – “Chi soffre di insufficienza renale, dovrebbe prestare attenzione al tipo di acqua che assume, valutando la sua durezza in base alla concentrazione di calcio contenuto. Non solo, elementi quali magnesio e bicarbonato svolgono un ruolo fondamentale per prevenire la formazione di calcoli renali.”

In questi casi, è consigliata l’assunzione di un’acqua oligominerale con tracce di oligoelementi, con una moderata concentrazione di sali minerali e con un effetto diuretico. Le acque minerali che hanno queste caratteristiche contribuiscono a diluire l’urina e permettono di ridurre la concentrazione microbica al loro interno, nonché le variazioni del pH urinario. Un’adeguata idratazione è la strategia conservativa più importante nella prevenzione dei calcoli renali. Si raccomanda, dunque, un incremento dell’assunzione di questo tipo di acqua per incrementare il volume dell’urina che si deve attestare almeno attorno ai 2,5l ogni giorno.

