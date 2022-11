Ue, attacco hacker a sito Parlamento Ue

(Adnkronos) – Il sito Internet del Parlamento Europeo è attualmente “colpito dall’esterno, a causa di elevati livelli di traffico esterno. Il traffico è connesso ad un attacco di tipo Ddos (Distributed Denial Of Service). I servizi del Parlamento Europeo stanno lavorando per risolvere il problema il più rapidamente possibile”. Ne dà notizia via social il portavoce dell’Aula, Jaume Duch Guillot. Poche ore fa l’Aula ha approvato a maggioranza una risoluzione che definisce la Russia uno Stato che sostiene il terrorismo.