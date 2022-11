Ucraina, Usa: “Corea del Nord invia armi alla Russia in segreto”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno accusato la Corea del Nord di fornire segretamente alla Russia un numero molto significativo di proiettili di artiglieria per la guerra in Ucraina, facendo sembrare che le munizioni vengano inviate in Paesi del Medio Oriente o del Nord Africa. Lo ha rivelato alla Cnn il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

Le autorità statunitensi ritengono che le spedizioni surrettizie della Corea del Nord – insieme ai droni e ad altre armi che la Russia ha acquistato dall’Iran – siano una prova ulteriore che anche gli arsenali di artiglieria convenzionale di Mosca si sono ridotti durante gli otto mesi di combattimento.

“A settembre, la Corea del Nord aveva negato pubblicamente l’intenzione di fornire munizioni alla Russia – ha dichiarato Kirby – Tuttavia le nostre informazioni indicano che la Corea del Nord sta fornendo di nascosto alla guerra russa in Ucraina un numero significativo di proiettili di artiglieria, mentre nasconde la vera destinazione delle armi cercando di far sembrare che vengano inviate in Paesi del Medio Oriente o Nord Africa”.