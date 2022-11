Ucraina, Sunak da Zelensky: “Altre armi da Londra” – Video

(Adnkronos) – Il premier britannico Rishi Sunak si è recato oggi in visita a sorpresa a Kiev. Ne dà notizia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “La Gran Bretagna sa cosa significa combattere per la libertà. Siamo con voi completamente”, le parole di Sunak.

Sunak ha annunciato i nuovi aiuti per la difesa aerea. Il nuovo pacchetto vale circa 57 milioni di euro. In una nota di Downing Street si legge che il nuovo pacchetto “comprende 125 armi antiaeree e tecnologia per contrastare i micidiali droni forniti dall’Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Fa seguito agli oltre 1.000 nuovi missili antiaerei annunciati dal ministro della Difesa all’inizio del mese”.