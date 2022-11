Ucraina, Santoro: “Favorevoli e contrari a invio armi insieme per cessate il fuoco” – Video

(Adnkronos) – “E’ una manifestazione per chiedere finalmente al nostro governo e al nostro Parlamento che facciano sentire la loro voce e la loro presenza sul terreno della pace, dell’iniziativa diplomatica e del cessate il fuoco”. A dirlo all’Adnkronos è Michele Santoro, intercettato tra la folla alla manifestazione per la Pace in piazza della Repubblica a Roma.

“Lo spirito dei manifestanti è quello di rifiutare l’ulteriore invio di armi in linea generale, però le due anime, anche quella favorevole all’invio di armi, si sono trovate per la prima volta insieme per chiedere insieme un’iniziativa diplomatica”.