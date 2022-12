Ucraina, Russia: “Non escluso scambio prigionieri con Usa entro l’anno”

(Adnkronos) – La Russia non esclude un nuovo scambio di prigionieri con gli Stati Uniti entro la fine dell’anno. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov, affermando che ”c’è sempre la possibilità” di uno scambio di detenuti con Washington. Citato dalla Ria Novosti, il vice di Sergei Lavrov ha affermato che ”sfortunatamente ci sono state diverse situazioni in precedenza che sembravano portare a una situazione favorevole allo scambio. Questo non è successo. Ma sto solo parlando di esperienze precedenti”. Ryabkov ha poi aggiunto di voler ”sottolineare che se ciò accadesse, senza dubbio manderebbe un segnale positivo che non tutto è senza speranza nelle relazioni russo-americane”.