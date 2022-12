Ucraina, Mosca nomina nuovo direttore centrale nucleare Zaporizhzhia

(Adnkronos) – L’azienda russa dell’energia nucleare Rosenergoatom ha annunciato la nomina di un nuovo direttore della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia occupata dalle forze russe. Sarà Yury Chernichuk. All’inizio di ottobre, il precedente direttore, Ihor Murashov, era stato rapito dalle forze russe e accusato di aver collaborato con l’Ucraina e di aver screditato le autorità russe. In seguito era stato rilasciato.

Intanto il direttore del servizio di intelligence estero russo Serhiy Naryshkin ha affermato che la Polonia starebbe pianificando di annettere alcune regioni dell’Ucraina, come Leopoli, Ivano-Frankivsk e parte di Ternopil e si starebbe già preparando per referendum da indire in queste aree. Per Mosca, scrive Ria Novosti, Varsavia è fiduciosa di “meritare un generoso compenso dall’Ucraina per gli aiuti militari e per aver fornito un tetto sopra le teste dei rifugiati”.

RAID RUSSI – Sul fronte della cronaca, un adolescente è rimasto vittima di un raid aereo condotto dalle forze russe a Bilopillia, nella regione di Sumy, nel nord dell’Ucraina, dove è stato colpito un ospedale. Lo ha denunciato il vice capo dell’ufficio del presidente Volodymyr Zelensky, Kyrylo Tymoshenko, su Telegram. Le forze russe, ha dichiarato, da 24 anni stanno colpendo la regione di Sumy al confine con colpi di mortaio e di artiglieria.

Ed è di almeno una vittima e un ferito il bilancio del raid aereo sferrato dalle forze armate russe su Kherson, nel sud dell’Ucraina. Lo ha scritto su Telegram il governatore regionale Yaroslav Yanushevych, spiegando che nel raid sono stati danneggiati diversi palazzi residenziali e infrastrutture mediche.

Le autorità di Kherson, dal canto loro, hanno denunciato un attacco russo contro il museo d’arte regionale della città dell’Ucraina meridionale. Lo riporta il sito ‘Ukrinform’, citando un post su Telegram del primo vice presidente del Consiglio regionale di Kherson, Yuriy Sobolevskyi. “Questa mattina – ha dichiarato – è stato colpito il museo d’arte regionale di Kherson ‘Oleksiy Shovkunenko’. L’edificio è stato danneggiato: i vetri delle finestre sono stati infranti e le mura crivellate”.