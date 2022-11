Ucraina, Iran ammette: droni alla Russia ma prima della guerra

(Adnkronos) – L’Iran ha ammesso per la prima volta di aver fornito droni alla Russia, ma di averlo fatto prima che lanciasse la guerra in Ucraina. Parlando con i giornalisti, dopo settimane di smentite da parte di Teheran, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha detto: “Abbiamo dato un numero limitato di droni alla Russia mesi prima della guerra in Ucraina”.

Stati Uniti e Ue hanno imposto ulteriori sanzioni all’Iran per la fornitura di droni Shahed-136 ai russi, con cui nelle ultime settimane hanno condotto decine di raid contro i civili e le infrastrutture energetiche.