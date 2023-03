Ucraina, amb.russo in Vaticano “protesta” per le parole del Papa

(Adnkronos) –

Protesta ufficiale da parte dell’ambasciatore russo in Vaticano, Alexander Avdeev, contro la Santa Sede per le parole del Papa contenute in un’intervista al magazine dei gesuiti America sulla “crudeltà dei soldati ceceni e buriati” commesse in Ucraina.

“Il 28 novembre ho presentato una lettera alla direzione del servizio diplomatico vaticano – ha riferito alla Tass lo stesso Avdeev – per protestare contro le strane dichiarazioni fatte da Papa Francesco in un’intervista pubblicata sul sito web di America Magazine. La Russia è indignata per l’insinuazione di presunte atrocità commesse dai militari russi nel corso dell’operazione militare speciale in Ucraina. L’unità del popolo russo multietnico è incrollabile e nessuno la metterà mai in discussione”.

Già ieri, dopo la diffusione del testo dell’intervista, era intervenuta la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo la quale le parole di Francesco andavano “al di là della russofobia, sono una perversione della verità”.