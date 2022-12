Tutto quello che c’è da sapere sull’Honor 50

Introduzione:

Honor è tornato di nuovo con una festa con l’honor 50. Un solido ranger medio viene venduto al dettaglio per circa £ 379,99; per quei soldi, ottieni un rilevatore di fotocamera da 108 megapixel, uno schermo da 120 Hz e un chipset Snapdragon 778 5G, tra le altre specifiche abbastanza sorprendenti. Qui, analizziamo se l’Honor 50 riprende il trucco dal prezzo modesto che aveva precedentemente reso questo marchio specificato un successo.

L’Honor 50 è lo smartphone di fascia media più recente di Honor per l’anno 2021, che vanta un bellissimo design con uno schermo più grande, specifiche della fotocamera sorprendenti e un funzionamento veloce. Nonostante non sia proposto direttamente ai fotografi, l’Honor 50, tuttavia, ha un’arte fotografica piuttosto sorprendente, con una disposizione quadrupla dell’obiettivo che lascia entrare una fotocamera “primaria” da 108 megapixel che è pixel-binned di 9x per rendere Immagini da 12 megapixel, una fotocamera fisheye da 8 megapixel, più Bokeh dedicato da 2 megapixel e grandi fotocamere.

Comodo da usare:

Con il suo display OLED da 6,57 pollici a 120Hz, l’Honor 50 è il massimo per uno smartphone, semplicemente si adatta bene al palmo e non è così assurdamente grande come lo sono i telefoni di altre marche.

Abbiamo utilizzato il colore “Midnight Black” della nostra fantastica recensione di Honor 50, che è la più modesta delle 4 diverse opzioni disponibili. A questo proposito, ci sono anche Emerald Green, Frost Crystal e Code, l’ultimo menzionato è blasonato dappertutto con il logo Honor.

Qualità dell’immagine:

Siamo rimasti colpiti dalla qualità delle immagini dei dispositivi Honor e di altri marchi e l’Honor 50 non è antitetico. Ebbene, i colori della fotocamera principale da 108 megapixel sono luminosi, vivaci e incisivi, con una gratificante quantità di dettagli nelle successive immagini pixel-binned da 12 megapixel. Tutto sommato, le foto dell’Honor 50 sono ben regolate, anche se l’IA che si attiva nella modalità “Foto” fa un ottimo lavoro nello scegliere le giuste impostazioni per lo spot.

Pensieri finali:

L’Honor 50 è forte se, alla fine, uno smartphone poco entusiasmante per gli amanti della fotografia che è meglio prendere per un tuttofare competente invece di brillare in qualcosa in particolare. Come lo stesso dispositivo, l’Honor 50 è molto, molto simile ai telefoni dei marchi precedenti che abbiamo recensito nei nostri post, fino all’interfaccia, che è stranamente la stessa.

In generale, l’Honor 50 è un attraente telefono per il mercato di massa di tutti i giorni che gratificherebbe gli snapper occasionali invece di fotografi o videografi più dolorosi.

L’Honor 50 dichiara il ritorno dei servizi mobili di Google al marchio un tempo assediato; semplicemente non è tutto: lo schermo del display è un piacere, la batteria è davvero affidabile e anche il sensore della fotocamera principale è solido. È solo davvero abbattuto dalla qualità più pietosa delle fotocamere secondarie e dalla mancanza di alcuni tocchi pratici specificati come classificazione IP, jack per auricolari e slot per schede SD. Quindi ora devi conoscere tutte le cose straordinarie di questo onore 50.