Tutto quello che c’è da sapere su Honor 70

Honor ha rivelato i telefoni honor 70 nella Repubblica di Cina nel maggio 2022, con 3 diversi modelli in occasione di un evento di vendita in quel mercato. Ecco tutto ciò che devi sapere sull’Honor 70 in questo momento.

Quando uscirà l’Honor 70 a livello internazionale?

La gamma Honor 70 è stata lanciata il 30 maggio e il 7 giugno i dispositivi hanno partecipato a un evento di vendita in Cina. Il 25 agosto 2022, Honor ha organizzato un evento a Londra dove abbiamo scoperto che il vero Honor 70 si sta dirigendo verso il Regno Unito. Si avvicina per il preordine il 26 agosto e la vendita a prezzo ridotto nel Regno Unito il 2 settembre.

Quanto costa l’Honor 70?

Ecco l’intero prezzo per i dispositivi in ​​Cina; possiamo utilizzarlo per ottenere un’approssimazione di come potrebbero essere valutati se lo fanno all’estero:

Honor 70: ¥ 2.699 (circa £ 320/€ 375/$ 405/? 31.500)

I costi per il 70 sono esattamente come i loro modelli Honor 60 equivalenti, e quindi almeno, l’azienda ha resistito all’impulso di evocare i prezzi.

Quali sono le specifiche dell’Honor 70?

Con 3 diverse edizioni telefoniche nella serie, analizziamole a turno. Anche l’Honor 70 ha 3 diverse gamme come Honor 70+ e Honor 70 pro.

Honor 70:

L’Honor 70 è il telefono più introduttivo della serie, ma sembra comunque abbastanza sorprendente. Questo è il dispositivo più sottile e leggero dei dispositivi, pesa esattamente 178 ge misura 7,91 mm di spessore. Ciò nonostante un potente display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz con bordi arcuati.

L’Honor 70 è potenziato dal chipset Snapdragon 778G+, che consente il supporto 5G. Viene fornito abbinato a 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di memoria. C’è una batteria da 4800 mAh che si carica a 66 W e il telefono funziona su Android 12 con la Magic UI 6.1 personale di Honor.

Per quanto riguarda la fotografia, c’è una fotocamera posteriore triplex guidata dal rilevatore Sony IMX800 da 54Mp nell’obiettivo principale e un obiettivo ultrawide da 50Mp. Non c’è il telefotografo, con solo un sensore di profondità da 2Mp per il 3° obiettivo. Sul viso, otterrai una fotocamera selfie da 32Mp.

Ecco quelle specifiche per intero:

Qualcomm Snapdragon 778G+

RAM da 8/12 GB

Memoria da 256/512 GB

Schermo OLED ad arco da 6,67 pollici, 120 Hz, FHD+

Fotocamera posteriore:

Fotocamera principale da 54Mp, f/1.9

50Mp, f/2.2 ultragrandangolare

Elemento sensibile alla profondità 2Mp, f/2.4

Fotocamera selfie da 32Mp, f/2.4

Mega batteria da 4800 mAh

Ricarica cablata da 66 W

161,4 x 73,3 x 7,9 mm

Unità di peso 178 g

Pensieri finali:

L’Honor 70 è un solido smartphone di fascia media con uno schermo fantastico e una fotocamera principale eccezionale. Alcuni consumatori potrebbero essere trattenuti dal fatto che non esiste un rating IP o un elemento di rilevamento del telefotografo; nel complesso, questo è lo stesso di un avido cellulare per i soldi. Quindi queste sono tutte caratteristiche straordinarie dell’onore 70 che dovresti conoscere prima di acquistarlo.