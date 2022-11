Tumore polmone, Prof.ssa Fontanini (AOUP di Pisa): “Indagine molecolare fondamentale per attività diagnostiche”

(Adnkronos) – Test molecolari e collaborazione multidisciplinare per combattere il tumore al polmone. La Prof.ssa Gabriella Fontanini, professore ordinario presso il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica Molecolare e dell’Area Critica Pisa, sottolinea l’importanza della diagnostica molecolare e della collaborazione tra figure mediche, biologi, tecnici di laboratorio e professionalità cliniche per acquisire le informazioni necessarie a impostare la migliore interpretazione a la migliore attività diagnostica, soprattutto nell’ambito di patologie come il tumore al polmone