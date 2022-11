Torino, studentessa violentata: fermato un minorenne

(Adnkronos) – Possibile svolta nelle indagini sull’aggressione, verificatasi nella notte tra il 29 e il 30 ottobre scorso ai danni di una studentessa ospitata in una residenza universitaria torinese. Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Torino hanno fermato il presunto aggressore, un minorenne, indiziato per violenza sessuale. Il fermo è stato effettuato questo pomeriggio.

Il giovane è stato individuato la scorsa notte, a seguito dei fotogrammi estratti dai filmati degli apparati di videosorveglianza, acquisiti ed esaminati dagli investigatori nei giorni scorsi.

Immediatamente dopo la denuncia dell’accaduto erano scattate le indagini ci dotte a ritmo serrato dagli agenti di Polizia e i riscontri investigativi e le risultanze di natura scientifica, sviluppate dalla Polizia Scientifica, hanno consentito di costituire un solido quadro indiziario, in virtù del quale è stata adottata la misura precautelare. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha assunto la titolarità delle indagini, si legge in una nota, ha espresso “vivo apprezzamento per l’importante risultato investigativo, frutto del lavoro corale, professionale e coordinato delle varie articolazioni della Polizia di Stato interessate”.