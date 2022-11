Torino, incendio all’alba in zona industriale di Villastellone

(Adnkronos) – Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina all’alba nella zona industriale di Villastellone, nel torinese. Le fiamme hanno interessato diversi capannoni di aziende attive nella produzione di imballaggi di legno, rivestimenti per edilizia, trattamento rifiuti e autotrasporti, oltre a una cascina. Una delle strutture interessate è andata distrutta, altre sono state parzialmente danneggiate. Sul posto sono impegnate una ventina di squadre dei vigili del fuoco giunte in rinforzo anche da Biella, Alessandra, Vercelli, Cuneo e Asti, supportate dal nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Presenti anche Protezione civile e Arpa, insieme ai carabinieri di Villastellone e Chieri per far luce sulle cause che hanno scatenato il rogo. Al vaglio degli investigatori tutte le ipotesi, compreso l’incendio doloso.