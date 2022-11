Top – Tutto quanto fa tendenza: la puntata del 12 novembre

E’ la Sicilia, regione ricca di tradizioni, arte e storia, la protagonista di “Top – Tutto quanto fa tendenza”, il magazine che racconta le bellezze e le eccellenze del nostro Paese, condotto da Greta Mauro, in onda sabato 12 novembre alle 15.45 su Rai 2.

Le anticipazioni di Top – Tutto quanto fa tendenza

Si entrerà in una storica bottega artigiana di pupari, patrimonio storico di grande importanza, nel centro storico di Catania. Un luogo dove vengono tramandati i “saperi della mano” e le regole di mestiere, di generazione in generazione. E poi si visiterà il borgo di Castelmola per ammirare il panorama mozzafiato sulla costa ionica siciliana, sulle baie del litorale e sulla splendida Taormina.

Rappresenta un momento altissimo del rococò italiano, per la vastità dell’impianto architettonico, per la qualità e la ricchezza degli apparati decorativi: a “Top” si apriranno le porte del palazzo Gangi Valguarnera di Palermo. A seguire, si indossano le scarpe da trekking per affrontare un’escussione su “La Muntagna”, l’Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa.

Si volterà, poi, pagina per scoprire come la Sicilia sia fonte di ispirazione per la moda, attraverso le sfilate e gli abiti che raccontano uno stile di vita.

Si chiude con l’intervista a Lao Gullotta, catanese doc, 57 anni di carriera in cui ha spaziato dal teatro al cinema al piccolo schermo, passando dalla commedia al dramma civile. Una poliedricità, la sua, che è frutto del talento ma anche di un’innata curiosità.