TLF associati apre ai servizi di comunicazione d’impresa

(Adnkronos) – L’avvocato Daysa Giacani inaugura un nuovo servizio di comunicazione e pubbliche relazioni per le imprese

Roma, 3 Novembre 2022 L’avvocato Daysa Giacani e TLF ASSOCIATI, dall’esperienza pluriennale in ambito dell’assistenza alle imprese, lanciano un nuovo ramo di attività professionale, dal marchio DAYSA GIACANI COMUNICAZIONE, dedicato alla comunicazione d’impresa e pubbliche relazioni.

La proposta si pone, in un’evoluzione naturale, come un avanzamento del concetto stesso di consulenza con un’offerta competente, completa e sartoriale, che si posiziona come soluzione unica, nata da expertise consolidata avendo affiancato, per oltre un decennio, la consulenza strategico-aziendale alla propria attività legale e fiscale.

L’ambizione è quella di offrire un nuovo modello di assistenza che, unitamente a quello finora offerto, si propone l’obiettivo di sviluppare e gestire i rapporti con i consumatori finali ma anche con le altre aziende; con le strutture pubbliche, private e con i mass media. Propone, dunque, la gestione della comunicazione esterna dell’azienda, ma anche quella interna alla realtà aziendale stessa.

“Da oltre 15 anni sono socio e fondatore di Pacifici Nucci & Giacani – Studio Legale Associato dal quale è nato il progetto TLF Associati, che si è rivelato uno strumento innovativo nel supporto quotidiano alle imprese.”

Come ci spiega l’avvocato Daysa Giacani “l’evoluzione naturale dei programmi di ristrutturazione d’impresa e rivalutazione delle linee di business e della loro redditività, portati avanti da TLF Associati, è proprio l’assistenza nell’ambito della comunicazione e delle pubbliche relazioni. Oggi, le imprese nostre Clienti

potranno usufruire di un servizio a 360 gradi che, individuata e sviluppata la strategia aziendale, pianificherà l’attività di gestione dei media, della pubblicità, delle pubbliche relazioni, del marketing e degli eventi, fino alla programmazione e all’organizzazione comprensive dei fattori produttivi, mettendo in relazione e coordinando più figure professionali.”

All’interno della struttura della TLF Associati, un intero edificio industriale, interamente riqualificato e architettonicamente rinnovato, dotato di uffici, sale riunioni, sale convegni e spazi informali, prende ora forma questa nuova sfida professionale che siamo lieti ed entusiasmati di comunicare.

CONTATTI: https://www.tlfassociati.it/