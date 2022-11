Ti sembra Mondiale? Il 26 novembre su Rai2 con Pierluigi Pardo

Da sabato 26 novembre alle 18.10 su Rai 2 prende il via uno speciale in quattro puntate di “Ti sembra Mondiale?, condotto da Pierluigi Pardo.

Ti sembra Mondiale: le anticipazioni

Assieme a due concorrenti vip, diversi in ogni puntata, Pardo va alla scoperta dei sentimenti e dei costumi degli italiani in tema di calcio e sport. Per la prima puntata saranno in gara Luigi Di Biagio e Margherita Granbassi. È normale preferire la nazionale del 2006 a quella del 1982? È abitudine comune chiamare il figlio con il nome di un calciatore?

E ancora: gli italiani preferiscono Messi o Cristiano Ronaldo? È normale preferire il calcio senza Var? Sono solo alcune delle domande-sondaggio realizzate da EuroMedia research a cui Luigi Di Biagio e Margherita Granbassi dovranno rispondere correttamente per aggiudicarsi il montepremi di 32 mila euro in gettoni d’oro e che sarà devoluto in beneficenza alla Antoniano Onlus.

In studio, con Pardo, ci sono Alessandra Ghisleri, pronta a dare ulteriori specifiche e approfondimenti statistici ad ogni singolo sondaggio e otto personaggi in veste di “campioni tipo” degli italiani, che entrano in gioco in alcune fasi del quiz con aneddoti, esperienze e stravaganti manie. A intervallare l’indagine, le interviste realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino “la pancia” degli italiani e le divertenti incursioni di personaggi vip che in collegamento faranno alcune domande.