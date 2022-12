Thomas Barbiero, Bioedilizia 360: il Bestseller su come costruire case in legno ecosostenibli grazie alla Fraseroof

(Adnkronos) – Milano, 29.11.2022 – Si calcola che solo in Italia, nel corso dell’anno 2021, l’edilizia sia cresciuta del 17,6%. Un dato spaventoso se pensiamo a quanto cemento e materiali non naturali stiamo aggiungendo al pianeta. Ciò dimostra quanto sia fondamentale conoscere i giusti strumenti e materiali di questi tempi, per iniziare a pensare in modo sostenibile.

Per tutti coloro che hanno a cuore la sostenibilità nel mondo dell’edilizia, esce oggi il libro di Thomas Barbiero “BIOEDILIZIA 360 – Idee e consigli utili per costruire case ecosostenibili in legno attraverso la storia di Fraseroof, il marchio numero 1 in Europa” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i lettori la guida alla bioedilizia, sistema di costruzione che migliora sia la nostra vita sia quella dell’ambiente in cui viviamo.

“Il mio scopo è contribuire alla promozione della bioedilizia: sono un sostenitore dell’ambiente sano, della sostenibilità e dell’utilizzo di materiali naturali, come il legno appunto. Vivere in strutture in legno è sicuramente più salutare e meno pericoloso rispetto agli edifici in cemento.” afferma Thomas Barbiero, autore del libro “Questo libro è un viaggio con il quale il lettore ha la possibilità non solo di conoscere maggiormente il settore della bioedilizia, scoprendo i benefici e i vantaggi di vivere in strutture costruite con materiali naturali, ma anche di apprendere cosa sono le frese e quali sono i principali modelli utili per la lavorazione del legno destinati alla costruzione dei tetti delle case. In tutto questo spicca Fraseroof, marchio leader al quale lavora un team giovane e dinamico”.

Secondo Thomas Barbiero, vivere circondato da materiali naturali non solo è meglio per l’ambiente, ma influisce significativamente sulla qualità della nostra vita. È per questo che ha ritenuto fondamentale rivolgere un manuale con tutti i contenuti necessari per fornire uno step importante nel futuro delle costruzioni a tutti coloro che ogni giorno si occupano di bioedilizia e di costruzioni di tetti in legno e che, com’è probabile che sia, necessitano di affidarsi ad un marchio specializzato.

“Grazie a questo libro, il lettore può acquisire maggiori conoscenze sul mondo dell’edilizia in legno e sulle frese, oltre a scoprire l’esistenza di un’azienda e di un marchio così importante all’interno di questo settore.” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In più, se chi legge ha un’impresa che opera nello stesso campo, può approfittare di avere gratuitamente un servizio di consulenza tecnica su tutte le macchine e gli strumenti a sua disposizione”.

“Essendo comunque una guida tecnica per gli addetti ai lavori, ho voluto affidarmi all’editore numero uno nel campo della formazione e, in particolar modo, a Giacomo Bruno, papà degli ebook di formazione in Italia” conclude l’autore. “A tal proposito, ne approfitto per ringraziare lui e tutto il suo team per avermi dato la possibilità di realizzare questo mio sogno accompagnandomi durante tutto questo percorso che mi ha portato ad essere un vero autore di un libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: http://bit.ly/3hzoim2



Thomas Barbiero è un imprenditore che ha costruito la propria carriera grazie alla continua voglia di imparare, di formarsi e di conoscere aspetti sempre nuovi del mondo dell’edilizia in legno fino a fondare un’azienda, la Erreti Group e un brand, Fraseroof, specializzato proprio nell’ideazione e nella realizzazione di apposite frese per la lavorazione del legno. Compagno di Alessia, suo braccio destro in tutte le attività, è padre anche di due bambine alle quali vuole insegnare a vivere secondo profondi principi etici, ottimismo e positività. Sito web: https://fraseroof.com/



Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 30 bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it