The WhiteKing a Roma: la mostra del giovanissimo e poliedrico artista

L’esclusiva prima Mostra del giovanissimo e poliedrico artista The WhiteKing si è da poco tenuta a Roma presso lo studio 8G, dove l’autore ci ha svelato alcuni dettagli della sua visione artistica.

Giochi di colori fluo innovativi, profondi e a tratti misteriosi, illuminano le sale espositive.

Inizia già dall’età di 6 anni il suo primo approccio artistico con un innata passione per il disegno.

Poi arriva la musica, chitarra e pianoforte, anche cantautore, ed è proprio la musica che lo riporterà alla pittura.

L’artista tiene a precisare che espone tutte le sue opere prive di firma e descrizione per dare libertà agli ospiti che intervengono sulla possibilità di ciò che potrebbe essere.

Un turbinio di colori Fluo scintillanti accompagna la visione di ogni opera.

Le opere sono state firmate dal vivo a fine serata.

Fra i Vip presenti alla Mostra Valeria Marini, Francesco Chiofalo, Guenda Goria, Mirko Gancitano, Martina Di Maria, Orlando Puoti, Gianluca De Mattia, Daniele Schiavon.

Per Valeria Marini lo spettacolo è arte, sempre attenta a mostre ed eventi culturali, le sue opere preferite La Monnalisa e la Venere di Botticelli.

Adesso in tv, reduce dal grande successo a Tale e Quale Show non manca mai ad eventi culturali esclusivi.

Anche Guenda Goria attualmente in scena con lo spettacolo La Vespa, commenta entusiasta le opere esposte: “ Colori, emozioni semplici.

I colori accesi sono senza filtri e arrivano dritti al cuore.

La luce tira fuori il colore e la vibrazione.

Una delle opere esposte che rappresenta un serpente mi ricorda il piccolo principe.

Le fluorescenze fanno parte del nostro bagaglio onirico e collettivo già presenti nella natura”.

La vedremo presto ospite nel programma di Licia Coló insieme al suo compagno Mirko Cangitano per parlarci dei loro viaggi.

Francesco Chiofalo ci spiega la sua visione che sposa tutte le più belle forme che tendano a promuovere le cose nuove specialmente in Italia apprezza moltissimo l’arte moderna e segue i nuovi artisti emergenti con entusiasmo.

Anche il Cinema ha bisogno di nuovi orizzonti continua e aggiunge che anche nella musica c’è una lacuna enorme e conclude sorridente:

“Largo ai giovani”.

The WhiteKing esporrà per tutto il 2023 anche a Milano, Parigi, Dubai, New York, Miami.

E siamo certi che ci regalerà nuove emozioni ad ogni tappa.