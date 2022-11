Tesei: ‘Multinazionali opportunità di sviluppo’

(Adnkronos) – “Effettivamente la presenza delle multinazionali sul territorio umbro è in percentuale non altissima ma ha un impatto sul Pil molto importante. Le multinazionali sono una grandissima opportunità di sviluppo”. Lo ha detto Donatella Tesei, presidente Regione Umbria, a margine della presentazione del report ‘Le imprese estere in Italia: il ruolo nelle economie regionali – La regione Umbria’, redatto dall’osservatorio imprese estere dell’Advisory board investitori esteri (Abie) di Confindustria e presentato questa mattina in un incontro presso lo stabilimento Nestlé Perugina a S. Sisto (PG).

“Oggi siamo all’interno della Perugina -ha proseguito Tesei- e anche qui stiamo cercando di mettere in campo quelle condizioni, come una stazione ferroviaria, che possono permettere a questo stabilimento di essere implementato e quindi creare occupazione e lavoro”.