Terremoto oggi nell’Aretino, scossa di magnitudo 3.5

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter è stata registrata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia nella notte in provincia di Arezzo, alle 2,15, con epicentro a 3 chilometri a nord del comune di Talla e a una profondità di 10 chilometri.

Sul suo profilo Facebook Eleonora Ducci, sindaca di Talla, scrive: “Dopo la scossa di terremoto delle 2.15 circa siamo in contatto con ufficio tecnico, protezione civile intercomunale dell’Unione dei comuni, prefettura e carabinieri che ringrazio in particolare per aver verificato il territorio immediatamente. Non sembrano esserci criticità al momento”.

La scossa delle 2,15 è stata preceduta da un fenomeno sismico di minore intensità alle 22.48 di giovedì (magnitudo 2-1) registrato dagli strumenti dell’Ingv con l’identico epicentro a Talla, a circa 20 km da Arezzo.