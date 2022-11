Terremoto oggi nel Centro Italia, forte scossa su costa marchigiana

(Adnkronos) – Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 7.07 dall’Ingv al largo della costa marchigiana, nella provincia di Pesaro Urbino, a una profondità di 8 km. Nessun comune è nel raggio dei 20 km dall’epicentro. E’ stata avvertita anche a Roma.

Altre scosse di terremoto, la più forte delle quali di magnitudo 4, sono state registratepoi dall’Ingv sulla costa in provincia di Pesaro Urbino dopo quella delle 7.07 di magnitudo 5.7. Un’altra scossa, di magnitudo 4, è stata registrata alle 7.12, una di magnitudo 3,1 alle 7.15, una di magnitudo 3.4 alle 7.16, una di magnitudo 3.6 alle 7.19 e una di magnitudo 2.5 alle 7.23.

Al momento non sono arrivate alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco richieste di soccorso né segnalazioni di danni dopo la forte scossa.

La Sala Situazione Italia della Protezione civile è in contatto con le strutture di Protezione Civile. Verifiche sono in corso.

“Stiamo verificando le conseguenze sui territori, vi terremo aggiornati. Mi sono sentito con il capodipartimento della Protezione Civile Curcio e in via cautelativa per il controllo degli edifici scolastici si invitano i Comuni delle Province di Ancona e di Pesaro e Urbino a chiudere le scuole di ogni ordine e grado”, scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

“Scossa di terremoto molto forte. Sono a Bruxelles. Ma in attesa di capire meglio la situazione e fare tutti i controlli, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. In precedenza, in un altro post, aveva sottolineato che “al momento non risultano danni”.