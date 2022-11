Terremoto oggi in provincia Napoli, due scosse nei Campi Flegrei

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto di magnitudo 2.7 e 1.5 sono state registrate tra ieri sera e stamattina nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. La prima scossa è avvenuta ieri sera alle 22.37 ed è stata avvertita dalla popolazione. L’epicentro è stato localizzato nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2 km. A registrare la scossa è stato l’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, in un post pubblicato su Facebook ha rassicurato la cittadinanza spiegando che non sono stati registrati danni a persone o cose. La seconda scossa, di magnitudo 1.5, si è verificata questa mattina alle 7.30 con epicentro localizzato alla profondità di 1,8 km in zona Pisciarelli, tra i comuni di Napoli e Pozzuoli, area caratterizzata dalla presenza di fumarole. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari di Protezione civile”. Anche in questo caso non risultano danni a persone o cose.