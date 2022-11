Terapie Avanzate, torna in presenza il format At2 di OTA. Presentato il progetto: retreAT

(Adnkronos) – Si è tenuto presso l’Auditorium Ara Pacis a Roma, la seconda edizione del format di “science-show” ideato e lanciato da OTA – Osservatorio Terapie Avanzate, intitolato: At2 – Advanced Talks on Advanced Therapies. Un evento tornato in presenza dopo la pandemia, ideato per avvicinare esperti e grande pubblico alle tematiche attuali della medicina. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di costruire una conoscenza condivisa, indispensabile per affrontare le complesse scelte che riguardano l’arrivo delle terapie avanzate nella vita di tutti. Nel corso della serata è stato presentato il retreAT, un progetto multistakeholder che si propone di analizzare le criticità su specifiche tematiche nel campo delle terapie avanzate.