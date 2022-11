Telefonia, Urso: “Puntiamo su rete a controllo pubblico, fu follia privatizzare Telecom”

(Adnkronos) – La privatizzazione di Telecom, 30 anni fa, è stata ”una follia”. ”Puntiamo su una rete a controllo pubblico, che consenta alle città italiane, anche all’ultimo borgo, di avere la rete a banda larga”. Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, intervenendo all’assemblea dell’Anci.

”E’ un dossier d’emergenza quello della rete unica”, afferma Urso. ”Ieri è stata fatta una riunione tecnica, con tutti gli attori istituzionali, per esaminare a fondo il dossier e consentire a palazzo Chigi di decidere in tempo utile, cioè nei prossimi giorni, su quale è la strada per realizzare in Italia quello che hanno altri Paesi e che abbiamo perso per la follia di 30 anni fa, quando fu privatizzata in quel modo la sesta azienda globale nel campo delle telecomunicazioni, cioè la Telecom. Recuperare quel disastro è stato difficile, siamo costretti a farlo”, conclude.