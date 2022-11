Tale e quale show: la puntata dell’11 novembre

Settimo appuntamento di Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 11 novembre, come sempre a partire dalle ore 21.25.

Le anticipazioni di Tale e quale show

Una puntata fondamentale, che proclamerà il ‘Campione di Tale e Quale Show 12’. Ma sarà anche una serata importante per il resto della classifica. Già, perché i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione ‘se la vedranno’ con i migliori dell’undicesima nel torneo dei campioni che sarà trasmesso venerdì 18 novembre: in palio in quel caso ci sarà il titolo di “Campione di Tale e Quale Show 2022”.

Ma ora l’attenzione è tutta rivolta a questa settima puntata: riuscirà Antonino a conservare la prima posizione e dunque a trionfare? Nulla è ancora deciso, perché i punti di distanza tra chi segue in classifica sono davvero minimi e tutto è ancora in gioco.

Una settimana fa il campione di puntata è stato Andrea Dianetti con una commovente interpretazione di Irama con ‘Ovunque sarai’.

Le esibizioni di Tale e quale show

Ecco invece gli accoppiamenti della settima puntata: Elena Ballerini se la vedrà con Christina Aguilera, Rosalinda Cannavò si metterà nei panni di Katy Perry, Samira Lui onorerà il mito di Donna Summer, Valeria Marini si immedesimerà in Nicole Kidman, Alessandra Mussolini si metterà alla prova con Fiorella Mannoia, Valentina Persia ricorderà Amy Winehouse, Andrea Dianetti proverà il bis con Gianna Nannini, Claudio Lauretta renderà omaggio a Claudio Villa, Gilles Rocca avrà le sembianze di Fabrizio Moro, Antonino difenderà il primato con Riccardo Cocciante, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli saranno Loretta e Daniela Goggi.