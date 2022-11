Suzuki Swift: la prossima generazione sarà più ibrida

Nuove indiscrezioni per la prossima generazione della Suzuki Swift, in arrivo nell’autunno del 2023. Proposta come Model Year 2024, sarà riconoscibile per la lunghezza della carrozzeria di quasi quattro metri e lo stile differente rispetto all’attuale.

Per la nuova Suzuki Swift sarà confermata la tecnologia Mild Hybrid da 12V, con le motorizzazioni a benzina 1.2 Dualjet aspirata e 1.0 Boosterjet sovralimentata. Inoltre, sarà prevista anche la tecnologia Mild Hybrid da 48V per le altre unità a benzina 1.4 Boosterjet e 1.5 Boosterjet, quest’ultima destinata alla riconfermata Swift Sport.

Tuttavia, la principale novità della prossima Suzuki Swift sarà rappresentata dalla configurazione a propulsione ibrida Full Hybrid con il propulsore aspirato 1.5 Dualjet a benzina. Inoltre, sarà confermata anche la versione 4×4 Allgrip a trazione integrale. Infine, non sarà proposta come gemella della Toyota Yaris.