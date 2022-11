Supermicro amplia le proprie soluzioni complete IT ottimizzate per i Data Center con processori AMD EPYC™ di quarta generazione, offrendo prestazioni record a livello mondiale per i più critici carichi di lavoro odierni

(Adnkronos) – Tutti i nuovi server a socket singolo e doppio per applicazioni Cloud, AI/ML, HPC, HCI e Enterprise contengono fino a 192 core, fino a 12 TB di memoria a 12 canali DDR5-4800MHz e fino a 160 linee PCIe 5.0 per gestire le applicazioni più avanzate

SAN JOSÉ, California, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ — Supermicro (NASDAQ: SMCI), fornitore di soluzioni IT complete per Cloud, AI/ML, archiviazione e 5G/Edge, annuncia aggiunte significative alla sua già ampia linea di prodotti con server che supportano i nuovi processori AMD EPYC di 4a generazione. Questi innovativi sistemi di Supermicro trasformeranno il modo in cui le aziende analizzano enormi quantità di dati, eseguono simulazioni complesse e possono ridurre il costo totale di proprietà (TCO). Questi nuovi server basati sui processori AMD EPYC di 4a generazione, hanno conseguito otto nuovi record mondiali, che si vanno ad aggiungere agli oltre 50 record mondiali già ottenuti in precedenza.

I server di Supermicro sono progettati per ospitare i processori della serie AMD EPYC 9004 più veloci e con il core maggiore, ognuno con fino a 96 core e 3 TB di memoria per CPU. Fino a 160 linee PCIe 5.0 sono disponibili nei sistemi a doppio processore, con otto linee bonus di PCIe 3.0 o 4.0 per connessioni a periferiche con requisiti prestazionali minori. Tutti i processori AMD EPYC di 4a generazione includono una serie di funzionalità di sicurezza all’avanguardia che aiutano a mantenere i dati sempre protetti, sia quando sono utilizzati, trasmessi o archiviati.

“Supermicro è di nuovo leader del settore essendo la prima azienda a mettere sul mercato questi nuovi sistemi che offrono soluzioni IT complete basate sui nuovi processori della serie AMD EPYC 9004”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “La nostra architettura a building block ci ha garantito il vantaggio di essere i primi sul mercato e consente a Supermicro di fornire server ottimizzati per le applicazioni in grado di soddisfare le crescenti richieste dei nostri clienti. Stiamo integrando le più recenti tecnologie in vari fattori di forma e piattaforme, tra cui CPU 96-core, memoria DDR5, archiviazione PCIe 5.0, networking, acceleratori e periferiche CXL 1.1+. I nostri sistemi altamente configurabili sono progettati per CPU con i più elevati TDP che possono essere raffreddate a liquido, aumentano notevolmente le prestazioni per watt, perfettamente rispondenti ai requisiti specifici del cliente e hanno un TCO ridotto. I nostri server GPU ad alte prestazioni, ideali per le applicazioni AI, supportano le GPU NVIDIA H100 Tensor Core e sono perfetti per le applicazioni di tipo metaverso”.

La nuova linea di prodotti per server Supermicro comprende:

“Basati sulle prestazioni da record dei processori AMD EPYC di 3a generazione, i più recenti processori AMD EPYC di 4a generazione aiutano i nostri clienti a ottenere più rapidamente i migliori risultati nel proprio business e a raggiungere i loro obiettivi di efficienza energetica più ambiziosi. La nostra nuova architettura “Zen 4″ è ottimizzata per i carichi di lavoro moderni e offre la densità dei core, la larghezza di banda della memoria e le sofisticate caratteristiche di sicurezza richieste dai clienti”, ha dichiarato Ram Peddibhotla, vice Presidente aziendale di EPYC product management, AMD.

“Astera Labs sta collaborando con Supermicro per trasformare CXL in una realtà con piattaforme incentrate sui dati e in grado di vincere tutte le sfide in termini di prestazioni e TCO nei carichi di lavoro ad alta intensità di memoria”, ha dichiarato Jitendra Mohan, CEO di Astera Labs. “Non vediamo l’ora di fornire soluzioni leader del settore con Supermicro che sfruttano la nostra piattaforma di connettività di memoria Leo e i processori AMD EPYC di quarta generazione per rendere disponibili le prestazioni dei server in cloud con la tecnologia CXL”.

Supermicro metterà inoltre a disposizione diversi server Supermicro con processori della serie AMD EPYC™ 9004 di 4a generazione attraverso il suo popolare programma JumpStart. I clienti possono richiedere l’accesso all’indirizzo: www.supermicro.com/jumpstart/h13.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Supermicro basate sul processore AMD, visitare il sito web www.supermicro.com/aplus



