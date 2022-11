Strategie per le scommesse sportive online utilizzate dagli scommettitori professionisti

Le scommesse sportive sono un ottimo modo per monetizzare la tua conoscenza dello sport. Tuttavia, non è così facile guadagnare con esse. Ti spieghiamo a cosa devi prestare attenzione e quali strategie possono aiutarti a vincere con maggiore costanza.

Prima impari ad applicare le strategie di scommessa e meglio è. In questo modo, sarai in grado di guadagnare in modo costante sui siti di scommesse sportive online.

Perché le strategie di scommessa sono così importanti?

Il motivo per cui molti scommettitori professionisti utilizzano le strategie di scommessa è che aumentano le loro possibilità di vincita. Grazie alle strategie, i giocatori seguono sempre un certo schema quando scommettono.

Gli scommettitori che non vogliono occuparsi delle strategie spesso puntano sulla squadra per cui tifano di più o su quella che ritengono più forte. Tuttavia, questo è un approccio sbagliato.

Dovresti invece piazzare le tue scommesse basandoti su analisi e calcoli validi. Esistono diversi tipi di strategie per le scommesse sportive online che i giocatori possono utilizzare per massimizzare le loro possibilità di vincita.

Sistema Martingala

Questa è la strategia più popolare tra gli appassionati di scommesse sportive. L’idea alla base è relativamente semplice: se la tua scommessa perde, raddoppi la puntata fino a quando non vinci.

In questo modo ogni singola scommessa diventa più costosa, ma sei sicuro di vincere prima o poi perché raddoppi sempre la tua puntata non appena perdi.

Naturalmente, questa strategia non è perfetta e comporta alcuni rischi. Ad esempio, potresti perdere tutto il tuo bankroll in poco tempo perché è troppo piccolo o perché sei davvero sfortunato.

Gli scommettitori sono liberi di puntare tutte le somme che desiderano, anche se è una buona idea iniziare con piccole puntate. In questo modo, potrai ridurre notevolmente tutti i rischi.

Nel complesso, la strategia Martingala non è una garanzia di successo, ma può comunque tornare utile di tanto in tanto. Ricorda solo di essere paziente e di gestire il tuo bankroll di conseguenza.

Criterio di Kelly

Il criterio di Kelly è un’altra strategia popolare per le scommesse sportive online. Si basa sul cosiddetto criterio di Kelly, sviluppato originariamente dallo scienziato statunitense John L. Kelly Jr. negli anni Sessanta.

Il criterio di Kelly è un approccio matematico che stabilisce quale percentuale del bankroll totale si dovrebbe rischiare in una scommessa per ottenere un profitto nel lungo periodo.

La formula è la seguente:

Criterio di Kelly = (Probabilità di vincita * RTP – Probabilità di perdita) / RTP

Quando si applica questa strategia, bisogna innanzitutto calcolare le probabilità di vincita e di perdita e la percentuale di vincita della scommessa. Poi si inserisce il rispettivo valore nella formula e si determina così la percentuale massima da rischiare.

Questa strategia è molto popolare tra i professionisti esperti grazie al suo potenziale di profitto a lungo termine. Tuttavia, è anche associata a un certo rischio, poiché si investe una parte del bankroll totale in una singola scommessa.

Strategia D’Alembert

Questa strategia si basa sul principio della media mobile ed è relativamente facile da capire e da utilizzare. L’idea di base della strategia è quella di aumentare la puntata dopo ogni perdita e di diminuirla dopo ogni vincita. In questo modo si cerca di compensare le perdite e massimizzare i profitti.

Quando utilizzi questa strategia, devi innanzitutto considerare il tipo di scommessa che vuoi piazzare. Dovresti cercare di trovare gli eventi che ti offrono le maggiori possibilità di vincita.

Questa strategia è abbastanza sicura, ma devi comunque usarla con cautela.

Conclusioni

Le scommesse sportive possono essere un modo redditizio per fare soldi. Tuttavia, è importante avere una strategia e attenersi ad alcuni consigli di base per avere successo a lungo termine. Se hai le competenze necessarie, la disciplina e la fortuna, puoi fare molti soldi con le scommesse sportive online.