Spazio, Saccoccia: “Andiamo sulla Luna per restarci”

(Adnkronos) – “Questa volta andiamo sulla Luna per restarci”. A sottolinearlo è il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, conversando con l’Adnkronos a poche ore del lancio della missione Artemis 1 che scandisce il ritorno dell’uomo verso la Luna. “E’ una grande emozione” ammette Saccoccia che è già al lavoro con il ministro Adolfo Urso che ha la delega allo Spazio. Intanto l’Agenzia Spaziale Italiana ed il Governo sono in piena attività in vista della ministeriale dell’Esa che si terrà a Parigi, i prossimi 22 e 23 novembre. “Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e c’è un grande confronto con il ministro Adolfo Urso” afferma il presidente Asi.

“Europa, Usa e molti altri Paesi – osserva poi Saccoccia- nel mondo uniti in unico obiettivo destinato al progresso di tutta l’umanità, tornare sulla Luna per restarci. A cinquant’anni dall’ultima missione Apollo, oggi, con Artemis 1 andiamo sulla Luna per fare nuove scoperte, imparare a vivere e lavorare oltre i confini del nostro pianeta”. Il presidente dell’Asi rileva infine che la missione Artemis 1 “rappresenta un grande momento per tutti coloro che stanno contribuendo a questo entusiasmante progetto, ma anche per tutti coloro che guardano allo spazio, alla tecnologia, al futuro con gli occhi di chi crede nell’ingegno umano e non smette di sognare”.