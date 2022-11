SNAI – Serie A: Derby batticuore, Roma davanti alla Lazio. Favorite anche Inter e Napoli su Juventus e Atalanta

(Adnkronos) –

Alle porte un grande weekend di Serie A: sabato la capolista va a Bergamo («2» a 2,10), domenica alle 18 all’Olimpico Mourinho a 2,00 e Sarri a 3,70. Chiude l’altro big match dello Stadium: Inzaghi a 2,35, Allegri a 3,05



Milano, 4 novembre 2022 – È alle porte un grande weekend di Serie A. Si affrontano sei delle prime otto squadre della classifica, ma è soprattutto il fine settimana del derby della Capitale. Roma e Lazio ci arrivano con umori diversi: la squadra di Mourinho, battendo il Ludogorets, ha superato il turno in Europa League, mentre quella di Sarri – sconfitta in Olanda dal Feyenoord – è “retrocessa” in Conference League. Le quote Snai sono tutte dalla parte dei giallorossi: il segno «1» si gioca a 2,00, con il pareggio e la vittoria della Lazio che si piazzano rispettivamente a 3,55 e 3,70. Ci saranno tante assenze in attacco da una parte e dall’altra: ecco perché, nella lavagna per Under e Over, l’esito con meno di tre reti segnate a 1,90 è subito dietro l’Over a 1,80. Più larga, invece, la differenza tra il Goal a 1,67 e il No Goal a 2,10. Tammy Abraham a 2,75 è il marcatore più probabile, seguito da Ciro Immobile (comunque fuori da diversi giorni per infortunio) a 3,00, da Belotti a 3,25 e da Zaniolo a 3,75. Lorenzo Pellegrini, autore di una doppietta dal dischetto in Europa League, è a 4,00.

Luci allo Stadium – Domenica sera a Torino Juventus e Inter verificano le loro ambizioni in zona Champions e si giocano uno scontro diretto che può permettere a chi vince di restare a contatto con le primissime posizioni. Tre vittorie di fila per i bianconeri (che in settimana, pur perdendo contro il Psg, hanno comunque salvato la stagione europea rimanendo in Europa League), quattro per i nerazzurri, favoriti dalle quote con il «2» a 2,35, seguito a ruota dall’«1» a 3,05 e dal pareggio a 3,30. Anche per Juve-Inter, come per Roma-Lazio, distanze ravvicinate tra Under (1,80) e Over (1,90), con il Goal a 1.70 (nonostante i diversi giocatori out per infortunio) e No Goal a 2,05.

Napoli a Bergamo – Roma, Lazio, Juventus e Inter scenderanno in campo conoscendo già il risultato del Napoli, impegnato sabato sera a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra di Spalletti, che ha perso a Liverpool senza pregiudicare il primo posto nel girone di Champions, in campionato sembra inarrestabile e può contare anche sulla fiducia delle quote: «2» a 2,10, vittoria di Gasperini a 3,35, con il pareggio che sale a 3,65. Della sfida tra la prima e la seconda della classifica può approfittarne l’attuale terza, il Milan, con il morale a mille dopo il passaggio del turno in Champions. I rossoneri, sempre a San Siro, sabato alle 20.45 ricevono lo Spezia con le quote tutte dalla propria parte: «1» a 1,20 (la più bassa di tutto il weekend di Serie A), pareggio a 6,75, vittoria dei liguri addirittura a 15. Tra le squadre in campo durante la settimana nelle coppe, favorita anche la Fiorentina, a 1,92 a Marassi contro la Sampdoria.

